Imperdível a entrevista de Larry Rohter, ex-correspondente do The New York Times no Brasil, publicada no Estadão de hoje. Flávio Pinheiro e Laura Greenhalgh fizeram as perguntas certas e o entrevistado estava disposto a falar. “Como eu não podia me defender das acusações à matéria, certos jornalistas daqui me trataram como seu eu fosse a Geni do Chico Buarque”, disse. Nem precisa dizer que matéria foi essa, né? Deixo aqui um trecho da entrevista:

“Sua experiência brasileira se divide em duas fases: antes e depois da matéria polêmica?

Sim e não. Na verdade, minha chegada ao Brasil em 1998 coincidiu com o início do boom da internet. Correspondentes que no passado escreveram sobre o País não foram lidos por brasileiros porque não havia internet. A repercussão que suas matérias suscitavam vinha de segunda ou terceira mão. A partir de 1999, 2000, os brasileiros começaram a ler nos computadores o que se publica sobre o País fora daqui. E, vejam bem, não escrevi esse tempo todo para brasileiros, mas para o público americano, com uma linguagem adequada ao entendimento de lá. Vocês tinham todo o direito e liberdade para acompanhar o que eu estava produzindo, mas talvez não devessem perder de vista que não eram meu público-alvo. Então, os leitores brasileiros passaram a se incomodar com coisas tolas, inofensivas, como quando comparei Caetano Veloso a Bob Marley. Ou quando escrevi que Niterói é para o Rio de Janeiro o que Oakland é para San Francisco. Fiz isso para os americanos entenderem. Com o tempo percebi que as reações eram parte do jogo. E tratei de aceitá-las.”