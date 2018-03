Maurizio Cattelan terá suas obras penduradas na rotunda do Guggenheim

A retrospectiva de Maurizio Cattelan, organizada pela curadora-chefe do Guggenheim de Nova York, Nancy Spector, promete ser histórica. Quando confrontado com a ideia de uma exposição retrospectiva tradicional (algo que não o agradava), o artista italiano sugeriu o seguinte (talvez esperando ouvir um não): pegar todos os seus trabalhos e pendurá-los, com cabos, no meio da rotunda do museu, como pedaços de carne no açougue. Spector concordou. Esta reportagem publicada pelo New York Times conta detalhes de todo o processo. O jornal diz que será uma das mais estranhas e audaciosas exposições na história do museu. Segundo o autor da matéria, numa época em que o mundo da arte parece repleto de espetáculos caros e gigantescos, a exposição de Cattelan poderá ser vista tanto como uma apoteose desse fenômeno quanto como uma paródia tremendamente elaborada. A abertura está marcada para o dia 4 de novembro. Na foto, “Him” (2001), de Maurizio Cattelan.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.