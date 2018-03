Neste link, o obituário publicado pelo Independent. Aqui, uma galeria de fotos que está no site do Los Angeles Times. Chambers é a estrela do filme “Atrás da Porta Verde“, de 1972, um clássico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.