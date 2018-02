Os editores de arte da revista Prospect fotochoparam uma imagem de Margaret Thatcher, fundindo com uma de Ernesto Guevara. Tudo isso para ilustrar a matéria “Rise of the red Tories“, de Phillip Blond, destaque da edição de fevereiro.

