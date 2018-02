Abertura do filme “Heavy Traffic”, de 1973.

Cena de “Bad Santa”.

Um post de Seth Porges para o site Kotaku.com mostra que, ao menos no cinema, as máquinas de pinball estão quase sempre associadas aos “vilões”. Ele lembra da cena de estupro em “Acusados”, com Jodie Foster, por exemplo (e de alguns outros filmes ou animações — inclusive de “South Park”).