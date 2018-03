Deu no New York Times: Dan Stoicescu, milionário que vive na Suíça, está pagando para ter seu código genético mapeado. Ele é apenas segunda pessoa a fazer isso, segundo informa o texto, mas as empresas do ramo dizem que o interesse por esse serviço de luxo está crescendo, apesar do alto preço: US$ 350 mil. Leia a reportagem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.