O jornalista Malcolm Gladwell (foto), autor de “Blink” e “Fora de Série”, está com um livro novo no mercado americano: uma coletânea de reportagens que ele escreveu para a New Yorker, “What the Dog Saw“, foi lançada no dia 20. No Brasil, bem que poderia sair por aquela coleção de Jornalismo Literário que já publicou outros nomes da mesma revista. A revista Time aproveitou o gancho e fez uma entrevista ping-pong com Gladwell (em inglês).

