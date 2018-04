Na semana passada a Folha publicou, no caderno Mais!, uma entrevista do Independent com Sylvia Kristel, atriz que, em 1974, ficou famosa ao interpretar a protagonista de “Emmanuelle”, um dos clássicos do pornô da década. Complemento aqui com a resenha do livro de memórias que ela acaba de lançar, do Telegraph, e com dois trechos de filmes catados no You Tube. Clássicos.