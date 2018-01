Outro projeto da Duke University que envolve o arquivamento de imagens publicitárias antigas (veja post de anteontem). Esta coleção aqui, “Emergence of Advertising in America 1850 – 1920“, traz mais de 9 mil imagens que representam parte da história do início da publicidade nos Estados Unidos. Acima, propaganda do sabão em pó Lux, publicada em 1917.

