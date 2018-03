Mais felicidade, por favor

No artigo “More Happiness Please”, publicado pela revista Philosophy Now, a professora Jean Kazes escreve a respeito de três livros sobre a felicidade que foram lançados nos Estados Unidos. É um tema bem contemporâneo: as pessoas estão se sentindo cada vez mais infelizes neste início de século, não há dúvida. Qual seria a razão de tanta angústia? A maioria segue atrás de respostas, nem sempre procurando no lugar correto. Sobre esse assunto, indico um ensaio recente publicado no Brasil: Sobre a Felicidade – Ansiedade e Consumo na Era do Hipercapitalismo. A autora é a socióloga e filósofa eslovena Renata Salecl, que estuda os fenômenos comportamentais no atual momento do capitalismo.

