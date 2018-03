"Macanudo #2", de Ricardo Liniers, já está nas livrarias

A editora Zarabatana Books acaba de lançar “Macanudo # 2“, a segunda coletânea de tiras do desenhista Ricardo Liniers. “O twist das piadas de Liniers é por um lado imediato, mas também te deixa um after taste, um sabor a posteriori de algo que você talvez não compreendeu completamente no momento em que leu. Possivelmente seja isso o que dá perenidade e tira o que de efêmero muitas tiras têm”, escreve Kevin Johansen sobre “Macanudo”. Tem outras tiras do livro aqui e aqui.