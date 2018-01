MAC USP e IG.Art lançam galeria virtual

Recebi do MAC por e-mail: “O Museu de Arte Contemporânea da USP e a IG.Art (Interactive Global Art) realizam na próxima quarta-feira, 9 de abril, às 13 horas, uma videoconferência internacional que marca o início das atividades da Galeria Virtual IG.Art – MAC USP criada para, a partir da interatividade e da integração global, difundir e democratizar a prática artística. O evento reunirá Lisbeth Rebollo Gonçalves, diretora do MAC USP (São Paulo – Brasil), Maria Amélia Bulhões, diretora da equipe artística do IG.Art (Valencia – Espanha), Mauricio Arango, artista colombiano que inaugura a Galeria (Nova Iorque – EUA) e Carmen Aroztegui, arquiteta e professora da Universidade ORT Uruguai. A videoconferência poderá ser assistida no MAC USP Cidade Universitária – Rua da Reitoria, 160 – ou no endereço http://iptv.usp.br (transmissões / ao vivo)”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.