Loucos por capas

O site LPcoverlover pode ser uma boa fonte de inspiração para os designers. Mas não são só eles que aproveitam: todo mundo que gosta de música vai se divertir. A coleção é gigante. Um dos criadores fala: “My friend Tony and I are record collectors and we especially love finding old records with crazy, beautiful, sexy, funny, shocking, provacative, absurd, tacky covers. We search flea markets, salvation armies, house sales, stoop sales, garbage cans and, when we can find them, record stores that still sell vinyl. After 30 years of doing this, we kind of feel like we’ve seen everything, but still we search for that new old record with a cover we just can’t believe”.

