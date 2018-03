Os designers vão gostar desta dica, acho: nesta página do Flickr, uma coleção de logos dos anos 70 escaneadas do livro “World of Logotypes“. São 120 páginas.

