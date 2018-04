"Logicomix": HQ e matemática

O New York Times publicou uma resenha da HQ “Logicomix“, cujos autores mostram, por meio de uma história épica, algumas explicações para os fundamentos da matemática. O papel de narrador foi dado a um dos mais influentes matemáticos do século XX, Bertrand Russell, que por sua vez, desfila as idéias de gente como Frege, Hilbert, Poincaré, Wittgenstein entre outros. O autor da crítica gostou: “(…) na maioria das vezes, as idéias são transmitidas com precisão, e com uma simplicidade encantadora.”