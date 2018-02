No site do New York Times, um debate interessente: quando discutimos livros, qual é a importância do “gosto”? O jornal chamou dois jornalistas para o debate: James Parker, editor contribuinte da The Atlantic, e Adam Kirsch, editor sênior da The New Republic. Para Kirsch, o mau gosto não é uma deficiência, mas uma decisão — a decisão de não explorarmos além dos limites do que nós já sabemos que gostamos. Acesse os textos neste link [em inglês]. Para ilustrar o post, uma foto de Jorge Luis Borges.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.