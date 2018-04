O Los Angeles Times publicou uma galeria de fotos de casas pequenas (ou minúsculas, nos casos mais extremos) em diversas partes do mundo. As fotografias são do livro “Tiny Houses“, de Mimi Zinger, inspiradas no lema “como aproveitar mais vivendo com menos”. Segundo Zinger, este tipo de arquitetura é bem vinda para quem deseja viver de uma maneira mais ecológica. Acima, três projetos que aparecem no livro.