Por causa do lançamento do livro “Catching Fire: How Cooking Made Us Human“, de Richard Wrangham, o Times de Londres fez uma matéria sobre a tese de que cozinhar ajudou na evolução humana. O texto apresenta o antropólogo Richard Wrangham, que diz: cozinhar mudou nossos corpos, nossos cérebros, o nosso uso do tempo e da nossa vida social. E ainda acrescenta que foi a “comida quente” a base dos relacionamentos — e não o sexo.