Limpando a reputação no Google

Um assunto sobre o qual eu já tinha ouvido falar e até lido alguma coisa, mas agora vejo na imprensa espanhola e posto aqui: o lucrativo negócio de apagar um passado obscuro ou algum escândalo do Google (apagar ou mandar lá pra baixo, na lista de links). Leia a matéria “El miedo a Google da pie al nuevo oficio de limpiador de reputação“, que eu traduzo mal e porcamente para “O medo do Google abre espaço para o novo ofício de limpador de reputações”. São empresas como Reputation Hawk, International Reputation Management e High Position. É o espírito do tempo atuando nas relações públicas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.