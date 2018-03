Levi Strauss & Co. globaliza a Levi's 501

No Wall Street Journal de hoje, uma matéria diz que a Levi Strauss & Co., empresa que fabrica as calças Levi’s, tomou a decisão de padronizar o modelo da Levi’s 501 em todos os 110 países em que ele é vendido (e eu nem sabia que eram difrentes). Além disso, a campanha publicitária será global, eventualmente usando apenas rostos mais apropriados em alguns lugares do mundo, quando necessário. O CEO da Levi Strauss, John Anderson, disse está padronizando a modelagem e a campanha publicitária porque acredita que o jeans reto é uma tendência global da moda, e “agora é hora de estabelecer o modelo 501 como uma opção óbvia para compradores do mundo todo”. Mas o jornal insinua que “considerações financeiras” foram também um fator importante. “É simplesmente mais barato produzir, vender e fazer o marketing de apenas um tipo de jeans”. Na imagem, a nova campanha.

