Uma dupla efeméride que pode interessar: o dia 25 de setembro marca os 75 anos do nascimento de Glenn Gould (e o dia 4 de outubro, sua morte, há 25 anos). O site oficial traz notícias sobre as homenagens. No YouTube, achei algumas coisas bem bacanas, como este concerto aqui.

