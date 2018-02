Lembrando de Sharon Tate

Boas referências para o pessoal da moda: fotos da Sharon Tate . Para quem nao a conhece, transcrevo trecho publicado pela Folha de S.Paulo no dia 10 de agosto de 1969: “A atriz Sharon Tate, uma das estrelas de “O Vale das Bonecas”, foi encontrada morta ontem com um ferimento de bala e uma corda de nylon no pescoço, em uma cena que fazia lembrar um rito religioso sobrenatural. Quatro pessoas – três homens e uma mulher – estavam mortas no mesmo local, com ferimentos de bala ou faca. Todos os cadáveres foram encontrados na casa de Sharon, no elegante bairro de Beverly Glen. Sharon, uma bela loira de 27 anos casada com o diretor Roman Polanski, de “O Bebê de Rosemary”, vestia apenas um biquíni e foi encontrada com a corda de nylon no pescoço. A corda tinha sido lançada por sobre uma viga e a outra ponta estava amarrada ao pescoço de um rapaz, tambem morto.” Link das fotos via Alexandre Soares Silva