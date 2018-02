Lei de Murphy faz 60 anos em 2009

Texto de Jon Henley, do jornal The Guardian, lembra que o ano de 2009 marca o aniversário de 60 anos da Lei de Murphy. Segundo a Wikipedia, a lei “é oriunda do resultado de um teste de tolerância à força g por seres humanos, feito pelo engenheiro aeroespacial norte-americano Edward A. Murphy. Ele deveria apresentar os resultados do teste; contudo, os sensores que deveriam registrá-lo falharam exatamente na hora. Frustrado, Murphy disse ‘se este cara tem algum modo de cometer um erro, ele o fará’ (em referência ao assistente que havia instalado os sensores). Daí, foi desenvolvida a assertiva: ‘Se existe mais de uma maneira de se executar uma tarefa, e alguma dessas maneiras resultar num desastre, certamente será a maneira escolhida por alguém para executá-la.’ O teste obteve sucesso, mais tarde. Durante uma conferência de imprensa, John Paul Stapp, que havia servido como cobaia para o teste, atribuiu ao fato de que ninguém saiu ferido dos testes por levarem em conta a Lei de Murphy, e explicou as variáveis que integravam a assertiva, ante ao risco de erro e conseqüente catástrofe.” Este link aqui dá mais detalhes. Faz parte do Murphy Laws Site. (Sugestão do Marcos Suárez).

