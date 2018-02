Para o turismo: um parque de diversões “rock & roll” será inaugurado em maio do ano que vem nos Estados Unidos. Coisa de americano. O destaque entre as mais de 40 atrações será uma montanha russa batizada de “Led Zeppelin – The Ride”. Jimmy Page escolheu a música “Whole Lotta Love” para ser tocada durante o passeio. Dá pra pegar mais informações no site oficial.

