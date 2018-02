O Times de Londres fez uma matéria sobre o fotógrafo Lawrence Schiller, aproveitando uma exposição de fotos dele (“American Legends”) que está em cartaz em Londres até o dia 13 de fevereiro. Schiller, hoje com 72 anos, fotografou alguns ícones americanos dos anos 60. Neste link, uma galeria de fotos que está no site do jornal. Acima, a atriz Tippi Hedren no volante de um carro. No retrovisor, Alfred Hitchcock.

