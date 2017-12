No suplemento de turismo do New York Times de hoje, o jornalista Larry Rohter escreve sobre Salvador, seguindo o roteiro deixado por Jorge Amado no livro “Tereza Batista Cansada de Guerra”. Sobre Amado, lembro que a editora Companhia das Letras lançará este ano novas edições de toda a obra do escritor baiano. A primeira leva sai em breve.

