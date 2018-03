Uma polêmica em Aberdeen, cidade natal de Kurt Cobain: teve gente que não gostou da frase escolhida para ser gravada na pedra de granito que homenageia o roqueiro. A frase é do próprio Cobain: “Drugs are bad for you. They will fuck you up.” A palavra “Fuck” na pracinha, diz este jornal, não agradou a todos. Acima, visitantes e a pedra da discórdia.

