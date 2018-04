"Kindle gigante" pode ajudar a salvar os jornais impressos

Matéria publicada na seção de Negócios do New York Times especula a respeito do surgimento de uma espécie de Kindle com uma tela bem grande, que seria usado para a leitura de jornais e revistas. O novo gadget está sendo esperado com um certo otimismo pelos publishers americanos, já que poderia ser um fato novo na atual questão entre conteúdo pago e conteúdo grátis. A repórter contextualiza a importância de um produto como esse, apontando para a crise que vivem jornais e revistas dos Estados Unidos.

Para os jornalistas, a curiosidade da matéria está no parágrafo em que o autor coloca o próprio jornal na história e tenta buscar informações para o texto: “Um assessor da Amazon não comenta, mas algumas empresas de notícias, incluindo o The New York Times, deverão estar envolvidas no lançamento do aparelho, segundo pessoas que conhecem os planos. A assessora de comunicação do Times, Catherine J. Mathis, disse que não poderia comentar nada a respeito da relação da empresa com a Amazon”. Vida dura a de repórter.