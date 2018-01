Li há pouco uma matéria curiosa na edição de duas semanas atrás da New Yorker. Não custa nada postar. É sobre o “fenômeno” Kahlil Gibran (na foto, em 1897), o terceiro poeta mais vendido no mundo, depois de Shakespeare e de Lao-Tsé. Leia aqui. No Brasil ele é publicado pela editora Nova Alexandria.

