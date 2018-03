Que tal colocar um crítico de restaurantes trabalhando como garçom durante uma semana? Frank Bruni topou e cumpriu a pauta, em Nova York, no ano passado (e a matéria ficou muito boa): “I traded places and swapped perspectives, a critic joining the criticized, to get a taste of what servers go through and what we put them through, of how they see and survive us”. Não sei se no Brasil já fizeram a mesma coisa, mas seria bem divertido tentar.

