Jornalistas blogueiros e a mídia impressa

Um professor da New York University escreveu uma crítica a um recente artigo publicado no Los Angeles Times que questionava o valor dos blogs como fonte de informação (mais um capítulo nessa polêmica sem fim e blablablá). Neste último, Michael Skube – que também dá aulas de jornalismo – escreve que “one gets the uneasy sense that the blogosphere is a potpourri of opinion and little more.” Jay Rosen, da NYU, rebate e menciona 14 exemplos de blogueiros que praticam um jornalismo sério. Vale a pena ler ambos.