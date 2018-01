Na Der Spiegel: o jornalista investigativo Günter Wallraff usou um disfarce para descobrir como é viver sob a pele de uma pessoa negra na Alemanha. Essa experiência, assim como outras de Wallraff, está descrita no livro “Aus der schönen neuen Welt” ( Fora do Belo Novo Mundo) e também no filme “Schwarz auf Weiss” ( Preto no Branco), lançado ontem, e que fala sobre vários tipos de discriminação.

