“Tudo para todos” é uma das 17 declarações de um grupo de jornalistas alemães em entrevista ao jornal The Guardian sobre o futuro do jornalismo. Eles escreveram e estão divulgando o Manifesto Internet, que afirma, entre outras coisas, que “Tradição nao é um modelo de negócios” e “A internet melhora o jornalismo”. Na foto, Sascha Lobo, um dos autores do manifesto.