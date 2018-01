Jornalismo dos EUA: as melhores reportagens sobre crimes de 2009

Jornalistas e estudantes de jornalismo podem se interessar por este livro: “The Best American Crime Reporting“, com algumas das melhores reportagens sobre crimes publicadas na imprensa americana (o editor-convidado deste ano foi Jeffrey Toobin). Neste link aqui, da Harper Collins, dá para conhecer um pouco mais a obra. Todo ano, essa série organiza o que de melhor foi publicado no gênero. Várias das matérias podem ser lidas online, nos sites dos veículos que as publicaram, como “Body Snatchers“, escrita por Dan P. Lee e publicada na Philadephia Magazine. Outra muito boa é “Everyone Will Remember Me as Some Sort of Monster“, de Mark Boal, que saiu na Rolling Stone americana. Mais uma: “Dead’s Man Float“, de Stephen Rodrick, da New York.

Das edições anteriores dessa mesma coleção, uma reportagem que vale a pena ler é “The man who loves books to much“, sobre John Gilkey, um ladrão de livros raros.