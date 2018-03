Jornal revela a identidade de Bansky

Um dos mais prestigiados artistas contemporâneos, Bansky nunca apareceu publicamente. Mas o jornal inglês Mail on Sunday, nesta matéria, diz ter descoberto a identidade do artista de rua. Há sites que dizem que as obras de Bansky ultrapassam milhões de euros. Para quem não conhece o artista, vale ler esta matéria da New Yorker do ano passado (“Bansky esteve aqui”), do meu baú. Aqui, fotos de trabalhos dele no Flickr. Acima, um dos trabalhos que ele realizou em território palestino, interferindo no muro construído por Israel. O Independent de hoje repercutiu o assunto.

