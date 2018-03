Jornal inglês disponibiliza na web fotos de futebol de seus arquivos

Boa iniciativa de um jornal para atrair fãs de futebol: o Daily Mirror montou um site, o Mirror Football, em que disponibiliza — entre outras coisas — todas as fotos da cobertura de futebol arquivadas desde o lançamento do jornal, em 1903. O arquivo traz fotos clássicas ou inéditas de alguns jogadores importantes do futebol britânico. “Temos consciência de que o que vai atrair audiência são as notícias, mas esperamos que as fotos convençam as pessoas a continuar navegando no site”, disse um dos jornalistas do Mirror Football ao The Guardian. Aqui, mais informações. (Via Carta do Editor, da Editora Abril).

