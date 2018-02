Jornal faz sucesso com fotos de "fichados"

Descobri hoje a existência do The Slammer, um jornal semanal em formato tablóide da Carolina do Norte, Estados Unidos, que vive de publicar uma compilação de fotos de pessoas comuns fichadas pela polícia. Os crimes podem ser dos mais variados: de faltar a uma audiência judicial até roubar comida de um supermercado. Alguns dizem que a publicação presta um serviço público; outros, que o jornal não é ético. O The Christian Science Monitor fez uma matéria sobre o assunto. E, ao procurar um pouco, achei um vídeo que mostra fotos de alguns fichados que estavam vestindo a camiseta errada na hora errada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.