John Coltrane: três shows imperdíveis em 1960, 1961 e 1965

Estes três programas de televisão europeus gravados nos anos 1960 mostram a evolução de John Coltrane, de coadjuvante a líder de banda. No primeiro, gravado em 28 de março de 1960, em Dusseldorf, Alemanha, Coltrane foi inesperadamente empurrado para o protagonismo (Miles Davis não estava bem). É basicamente uma performance do quinteto de Miles Davis sem Davis. O grupo: Coltrane no sax tenor, Wynton Kelly no piano, Paul Chambers no baixo e Jimmy Cobb na bateria. Imperdível.

