Para quem gosta de cinema e música: a Vanity Fair entrevistou o músico John Barry, autor de trilhas-sonoras de mais de 90 filmes, como “Midnight Cowboy” e “Out of Africa”, ganhador de cinco Oscars, arranjador do “tema de James Bond” e autor da música tema de “Goldfinger”, entre outras. (Sugestão do Chico Stein).

