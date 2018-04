Um texto publicado no New York Times trouxe uma desculpa para os viciados em Tetris. Segundo estudos realizados recentemente no Canadá, o jogo torna o cérebro mais eficiente e faz com que ele gaste menos energia para executar determinadas tarefas, como dirigir um carro, por exemplo. Para quem quer tirar o atraso, achei dois links diferentes: o Megatetris e o Tetris em 3D.