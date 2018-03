Sugestão de leitura para quem acompanha os movimentos incontornáveis da mídia: “Jeff Bezos and his journalists“, de Feliz Salmon, publicado na Columbia Journalism Review. É sobre a compra do jornal Washington Post. E mostra, claramente, porque o jornalão americano não pode ser administrado da mesma maneira que a Amazon.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.