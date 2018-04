Jason Blair, o repórter que inventava matérias, vira "gestor de vida"

Saiu no blog do Knight Center for Journalism: Jayson Blair, que entrou para a história do New York Times como o repórter que publicou matérias inventadas no mais prestigiado jornal do mundo, quer agora ajudar os outros, como “gestor de vida”. Este é o o nome do seu cargo na clínica Ashburn Psychological Services, em Washington. Blair ministra palestras, acompanha pacientes e orienta grupos de terapia coletiva. Sua especialidade é Distúrbios de personalidade bipolar. Para o médico Michael Oberschneider, diretor da clínica, Blair é um profissional atento, afetuoso e capaz de estabelecer rapidamente uma relação de confiança com os pacientes. (Via Carta do Editor, da Editora Abril).