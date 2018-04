Jack Odell (1920-2007)

Coloco aqui um fato que passou quase despercebido pela mídia, talvez por causa do mês turbulento em que aconteceu: morreu no dia 7 de julho o engenheiro Jack Odell, criador dos carrinhos Matchbox. Achei um bom obituário no Independent. Ficarão consternados todos aqueles que já brincaram com alguma de suas pequenas criações, que tão bem capturaram a imaginação das crianças fanáticas por carros. Os jornalistas que escrevem sobre automóveis bem que poderiam publicar algo em sua homenagem, não? Podem seguir o exemplo de Dorrit Harazim, que escreveu um ótimo texto na ocasião da morte do criador do miojo, outra figura marcante na vida da gurizada. Fica a sugestão.