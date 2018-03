"Insiders" dão dicas de Paris, Roma, Londres e Nova Yok

“Em Roma, faça como os Romanos”, diz o ditado. A seção de turismo do Times de Londres pensou nisso ao elaborar um breve guia sobre Paris, Roma, Londres e Nova York — e foi buscar algumas dicas com personalidades e profissionais dessas quatro cidades. O texto traz sugestões como a do Prefeito da cidade de Nova York, Michael Bloomberg, que indica passeios no Staten Island Ferry (uma dica meio óbvia, tenho de sublinhar). Em Paris, o concierge chefe do Hotel George V revela segredos de onde encontrar produtos gastronômicos no “maior mercado de comidas do mundo“. A atriz Helena Bonham Carter dá uma pincelada sobre como aproveitar Londres com um bela caminhada; e o escritor inglês Matthew Kneale sugere um dos mais impressionantes Museus de Roma – o Centrale Montemartini (foto).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.