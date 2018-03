Neste site hospedado na University of Edinburgh, “Accents of English Around the World” é possível ouvir e comparar inúmeros sotaques da língua inglesa. Bom para quem está estudando. Aproveito e deixo este outro link, do YouTube: Amy Walker colocou este vídeo na rede. Ela se apresenta, em inglês, em 21 sotaques diferentes.

