Inglaterra: zero álcool para jovens motoristas

No Times de Londres, um texto mostra que o Brasil, mesmo sem querer, pode estar na vanguarda: o “médico chefe” do governo inglês, Sir Liam Donaldson, diz que o limite de ingestão de álcool para motoristas jovens (entre 17 e 20 anos) deveria ser zero. “I feel that this measure is about saving lives as well as harm to teenagers, and also those who they might affect if they are driving a car when they are drunk, and I believe that this would be a sensible public health measure”, disse ele. Claro que lá, assim como aqui, nem todo mundo acha OK.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.