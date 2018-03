"Infográfico na internet: modo de fazer"

Dica da ótima Carta do Editor, da Editora Abril:

“Para fazer um bom infográfico na web, ouvir o internauta é metade do caminho, na opinião do editor de multimídia do New York Times.com, Kevin Quealy. Foi assim que uma ilustração publicada na edição dominical do jornal se transformou em um dos infográficos mais acessados do site. A pedido de vários leitores, o NYT.com criou a versão interativa do mapa com os filmes mais alugados em centenas de regiões dos Estados Unidos. Em reportagem especial para o site da Society for News Design (SND), Quealy relata todas as etapas de desenvolvimento do material, desde a concepção gráfica, o uso de técnicas da CAR (Computer Assisted Reporting) até os retoques finais para melhorar a navegabilidade. É um relato cheio de detalhes técnicos, mas que vale também pela explicação sobre os caminhos adotados na produção do infográfico.”