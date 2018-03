Iggy Pop fala (em inglês) de seu novo álbum que sai em abril (este mês, para ser mais exato). O que me chamou a atenção foi ele dizer que a inspiração para esse trabalho foi o livro “A Possibilidade de uma Ilha“, do francês Michael Houllebecq. Aqui, o site oficial do disco e coisa e tal.

