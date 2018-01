No site do Museu Soviético achei uma coleção iconográfica interessante: de propagandas antigas do regime comunista até cartões postais . Foi lá que eu soube da existência da revista “ União Soviética ” (foto). Ainda sobre o mesmo tema, o Guardian de hoje publicou uma matéria sobre a exposição “Cold War Modern: Design 1945-70”. Aqui , a galeria de fotos.