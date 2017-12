Li na revista New York que Eric Idle, ex-integrante do grupo de humor Monty Python, está montando um espetáculo de dança. Tá, sei que essa notícia não interessa a muita gente e pode valer no máximo uma nota (como aconteceu na New York). Mas é um bom gancho para mostrar esta página incrível, que disponibiliza vários trechos de programas e de filmes da trupe.

